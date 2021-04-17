/627394/الحلقة-الخامسة-من-مسلسل-الاختيار-اليوم-بدون-فواصل-إعلانية

مسلسل الاختيار الجزء 2 ، أكد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة قررت إذاعة مسلسل الاختيار 2 ، الحلقة 5 ، مساء اليوم الساعة 9.30 مساء علي قناة أون تي في بدون فواصل إعلانية.

موقع دوت الخليج، نرصد ما تم إعلانه بشأن الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكى، وعدد من النجوم لتسطير ملاحم وبطولات الشرطة المصرية.

مسلسل الاختيار.. الحلقة الخامسة دون فواصل

وشدد الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن سبب اذاعة الحلقة بدون فواصل اعلانية لأن الحلقة تتضمن حقائق وتفاصيل هامة، معتبرا اياها " حلقة مفصلية" خاصة وأن الأحداث متتابعة في هذه الحلقة.

مسلسل الاختيار الجزء الثاني

الاختيار 2، رجال الظل هو مسلسل تلفزيوني مصري يُعرض في شهر رمضان لعام 2021، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان. ويعتبر المسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والذي عُرض في عام 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، ومن تأليف باهر دويدار وأخرجه أيضًا بيتر ميمي.

يقدم المسلسل خلال حلقاته عددًا من بطولات الشرطة المصرية، خلال مواجهتها للهجمات الإرهابية المتعددة، ساردة بذلك أحداث حقيقية تمت داخل الدولة المصرية، لتسطير النماذج البطولية المقدمة.

هذا وتابع الملايين من المصريين داخل مصر وخارجها الجزء الأول من مسلسل الاختيار الذى جاء بطولة الفنان أمير كرارة، والذى جسد شخصية البطل الراحل أحمد المنسى، ونال نسبة مشاهدة عالية.