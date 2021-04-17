/627387/خاص مدرب-منتخب-مصر-السابق-يقترب-من-تولي-تدريب-بيراميدز

يقدم فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، مستويات متواضعة مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا، وأصبح الفريق بعيدا عن سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، والمنافسة الشرسة على الصعود للدور القادم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر بيراميدز آخر مبارتين له في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية أمام الرجاء المغربي بنتيجة 5/0 بمجموع المبارتين، وتعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق يوم الأربعاء الماضي في بطولة الدوري.

وتسعى إدارة بيراميدز الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني أروابارينا بسبب سوء النتائج، وهو الأمر الذي أغضب إدارة الفريق السماوي، بسبب الرواتب الذي يحصل عليها المدرب واللاعبين دون حدوث أي إنجازات تذكر.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي بيراميدز، أن إدارة الفريق تواصلت مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، من أجل تولي قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف المصدر: "كوبر وافق مبدأيا على العرض المقدم له ولكنه فضل الإنتظار حتي يعرف رأي أسرتة قبل الموافقة على العرض".

وتابع المصدر: "إدارة بيراميدز قررت رحيل أروابارينا، وسيكون هناك مدرب جديد للفريق سواء وافق كوبر أم لا، لكن الإدارة تسعى لتواجد مدرب كبير يستطيع الحفاظ على قوام الفريق الإساسي والمنافسة على البطولات".

وأكمل المصدر: "إدارة بيراميدز عرضت علي كوبر عرض لمدة عام واحد فقط، ويكون قابل للزيادة حال تحقيق نتائج إيجابية مع الفري، ولم يتم الإتفاق على المقابل المادي بين الطرفين حتى الأن".

يذكر أن فريق بيراميدز يستعد اليوم لخوض لقاء غزل المحلة في بطولة الدوري المصري، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب المحلة.

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يستضيف فريق غزل المحلة مساء اليوم فريق بيراميدز، ضمن مواجهات الأسبوع رقم 17 لبطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف، على ملعب المحلة.

وفاجئ أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز الجميع ورفض تواجد رمضان صبحي في قائمة الفريق المتجهة إلي المنصورة، من أجل المبيت هناك قبل لعب المباراة اليوم ثم العودة للقاهرة، وهناك أقاويل تشير بأن الإستبعاد جاء بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة بشأن عودتة للنادي الأهلي خلال أحد البرامج الرمضانية.

هيكتور كوبر

ويعيش شريف غكرامي حارس مرمى بيراميدز فترة سيئة للغاية حاليا، وبالرغم من سوء المستوى الذي يقدمة إلا أنه يشارك بصفة مستمرة خلال الفترة الحالية، وليس هناك أي أسباب مقنعة تؤكد تواجده في حراسة مرمى الفريق، في ظل إستبعاد المهدي سليمان، وتواجد أحمد الشناوي على مقاعد البدلاء.