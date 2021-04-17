/627393/تعرف-على-لائحة-مباراة-الأهلي-والزمالك-الفاصلة-حال-تحقيق-التعادل

تعادل الأهلي والزمالك 28/28، وسيلتقيان من جديد في مباراة فاصلة، والتي من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءَ، لحسم لقب الدوري المحلي.

وقد جاءت اللائحة الطبقة في حالة إنتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى رميات الجزاء الترجيحية من أجل حسم المباراة.

نجم الأهلي يعود من الإصابة ويشارك في تدريبات الفريق قبل القمة المرتقبة

قائمة الأهلي التي واجهة الزمالك في مباراة القمة لكرة اليد وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك كالتالي: ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه،، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، مصطفى أحمد.

قائمة الزمالك التي واجهة الأهلي في مباراة القمة لكرة اليد بينما دخل الزمالك المباراة بقائمة مكونة من: أحمد الأحمر، يحيى الدرع، محمد على، محمود خليل، هشام السبكي، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفي بشير، حازم ممدوح، خالد وليد و وسام نوار.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم غداً الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمتم الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق .

فيما اعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الأحد في مسابقة الدوري الممتاز. وأكد طبيب الزمالك أن النتيجة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق وعناصر الجهاز الفني والإداري قبل المباراة المرتقبة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الأحد في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.