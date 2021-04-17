/627396/أحمد-أبو-زيد يطالب-وزيرة-الصحة-إنشاء-بنك-دم-بمدينة-السادات-بالمنوفية

طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالنواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنشاء بنك دم بمدينة السادات بالمنوفية نظراً لعدم وجود بنك دم بمنطقة السادات ، في حين أن أقرب بنك للدم بشبين الكوم ويبعد مسافات طويلة والمريض يضطر أهله إلى السفر مسافات لاحضار أكياس الدم ، مما يؤدى إلى حدوث مضاعفات للمرضى نتيجة لمشقة السفر .

وقال النائب أحمد أبو زيد أن مدينة السادات ذات كثافة سكانية عالية ، وتقع على طريق مصر اسكندرية الصحراوى المعرض لأخطر الحوادث اليومية وبها الكثير من المناطق الصناعية المعرضة لوجود إصابات للعاملين بها وتستدعى نقل دم للمصاب في أسرع وقت ممكن ، وهو ما يؤدى إلى وجود بنك دم بهذه المنطقة لخدمة الأهالى وتخفيف العبء عن كاهلهم .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن خروج 700 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات.

يأتي ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162170 حالة حتى أول أمس الجمعة.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية،منوها إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وذكر خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى أول أمس الجمعة، هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و 12653 حالة وفاة.