/627401/الداخلية-تحرر-10-آلاف-مخالفة-ارتداء-كمامة-اليوم

لاحقت الجهات الأمنية مخالفين ارتداء الكمامات الواقية، فى العديد من المحافظات سواء فى مترو الأنفاق أو محطات القطار أو المقاهى، حيث تمكنت من ضبط 10512 شخصًا، وضبط 137 قضية فى مجال منع تداول النارجيلة.

موقع دوت الخليج، يرصد للمواطنين أبرز المجهودات التى نفذتها وزارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تفشي فيروس كورونا فى مصر، وارتفاع الأعداد.

الدخلية تضبط مئات المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات

وخلال 24 ساعة واصلت الأجهزة الأمنية تمشيطها لأماكن الزحام، حيث حررت العديد من المحاضر لمواطنين ارتكبوا مخالفة عدم ارتداء كمامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 528 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، كما تم ضبط 137 قضية فى مجال منع تداول الأجيلة.

مخالفة ارتداء الكمامات

تأتى تلك الجهود المضنية التى تقدمها وزارة الداخلية فى حرصها تطبيق أكبر قدر من السلامة على المواطنين فى ظل ارتفاع كبير فى أعداد المصابين. وتطبيقً لقرارت مجلس الوزراء، المعنية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الصحية اللازمة، ومنها الحد من التجمعات العشوائية للمواطنين، والعمل على فرض غرامات مالية للمخالفين، خاصة ركاب المواصلات فى وسائل النقل الجماعى.

وفى وقت لاحق، قد أكد المستشار نادر سعد، على أن تحصيل 50 جنيها غرامة لمن لا يرتدى الكمامة بداء من الأحد القادم، ويتم تحصيل الغرامة فورية بإيصال رسمى والغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس حيازتها، وفى حالة الامتناع عن السداد سوف يتم تحويل المواطن إلى النيابة العامة.