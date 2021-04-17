عاجل.. الحكومة تنفى اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى.
وأوضحت فى بيان صحفى، أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتى تتم بإشراف استشارى عالمى خلال فترة وجيزة.
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