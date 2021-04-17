بالبنط العريض.. حسام فاروق يكشف أسباب هجوم الإيكونوميست على الاختيار 2

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، أسباب التحريض المستمر الذى تمارسة مجلة الإيكونوميست البريطانية ضد مصر.





وآخر محاولات "الإيكونوميست"، فى هذا الاتجاه تقرير مغلوط تهاجم فيه المجلة البريطانية الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" والذى يكشف الحقائق حول إرهاب جماعة الإخوان وأعوانها بداية من فض بؤرة رابعة العدوية التى دججها الإرهابيون بالسلاح مرورا بالعديد من الحوادث الإرهابية التى خطط لها ونفذها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها فى الخارج. كما يكشف علاقة المجلة البريطانية ببعض المراكز البحثية المحرضة ضد مصر مثل مركز بركينجز وغيره، ويقدم "فاروق" بالوثائق السجل الأسود لمجلة الإيكونوميست مع مصر منذ 30 يونيو 2013، ويقدم البرنامج بالدليل ما يفيد استمرار التواصل بين كل من المجلة وعناصر الإخوان فى الخارج. "بالبنط العريض"، يبث على الهواء مباشرة بتوقيت القاهرة الساعة 3.45 عصرا على القناة الفضائية المصرية، ويقدم قراءة مختلفة فى الصحف العالمية، البرنامج إعداد وتقديم الإعلامى الدكتور حسام فاروق، وإخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

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