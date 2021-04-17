تريزيجيه بعد إجراءة جراحة في الركبة : «راض بقضاء الله وسأعود أقوى»

«سأعود أقوى».. هذا ما قاله محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر عقب أجراء عملية الرباط الصليبي مساء الخميس في إنجلترا، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراته الأخيرة أمام نادي ليفربول، حيث قال تريزيجيه "راض بقضاء الله ، وأتمني من الجميع الدعاء لي بالعودة للملاعب سريعاً ، مؤكداً":سأعود أقوي".

وكان تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، قد أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول، السبت الماضى، فى منافسات الدورى الإنجليزى، حيث جاءت الإصابة بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

تابع تريزيجيه في تصريحات صحفية : "أن الإصابة قضاء وقدر، وكان يطمع في التواجد مع فريقه بالدوري الإنجليزي لمساعدة زملائه في تحقيق الإنتصارات والتواجد في مركز متقدم بالدوري، ونفس الأمر التواجد مع منتخب مصر في شهر يونيو للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022"، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للعودة سريعا للملاعب.