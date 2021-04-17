/627386/خالد-الصاوي-ينعى-والدة-أحمد-خالد-صالح-فقدت-أخت-وأم-وصديقة

نعي الفنان خالد الصاوي منذ قليل، والدة الفنان أحمد خالد صالح،هالة زين، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

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وكتب الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله، فقدت اليوم أخت، وأم وصديقة وعشرة عمري الغالية، المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين، حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح، ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى".

واستكمل الصاوي : "عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح، ونعم الزوجة والأم والأخت، سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة، مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل".

وفاة والدة أحمد خالد صالح

وأضاف: "سلملنا على خالد يا هالة، رحمة الله عليها، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

و كانت الفنانة هنادي مهنا قد أعلنت وفاة حماتها والدة الفنان أحمد خالد صالح صباح اليوم ، بعد معاناتها مع المرض خلال الفترة الماضية.