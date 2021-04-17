/627406/تصفية-مجمع-الألومنيوم-بنجع-حمادي-تعرف-على-التفاصيل

تصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، إشاعة رددتها وسائل الإعلام المحلية، وتداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.

موقع دوت الخليج، يستعرض ما تناوله مجلس الوزراء بشأن ما تردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول تصفية مجمع للألومنيوم بنجع حمادى.

تصفية مجمع الألومنيوم

وقال مجلس الوزراء فى بيان صحفى:” انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اتجاه الدولة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء”.

تعليق مجلس الوزراء على تصفية مجمع بنجع حمادى

وأكد مجلس الوزراء، معلقًا على خبر تصفية مجمع الألومنيوم، أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مُوضحةً أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

وناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.