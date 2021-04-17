/627391/محمد-عبد-العزيز-عن-مسلسل-الإختيار-شكرا-رجال-الظل

أشاد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، التجربة الدارامية الثانية “ الأختيار 2” ،مشيرا إلى أن المسلسل ذكرنا عظيم في تاريخ مصر وهو ٣ يوليو ٢٠١٣م .

العصابة الإرهابية

وتابع عبد العزيز على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”ذكرنا مسلسل الاختيار ٢ بيوم عظيم في تاريخ مصر ٣ يوليو ٢٠١٣م، يوم اختار شعب مصر أن ينهي حكم هذه العصابة الارهابية، واختارت قواتنا المسلحة الانحياز لإرادة المصريين”.

شكرا رجال الظل

واستكمل النائب محمد عبد العزيز :” حينما كنا نواجه هذه العصابة كنا ندرك أن هناك رجالا للظل يضحون من أجل حماية هذا الوطن لكنهم لا يظهرون .. شكرا الاختيار ٢ .. شكرا رجال الظل”.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وافق على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة، وهى:

1- السيد العضو محمد سعد الصمودى وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

2- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

3- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.

مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

كما أحال المجلس (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 -العام الرابع- من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022).

3- مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2021/2022.(وعددها 55 مشروعاً)

4- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

مشاريع القوانين المحالة من النواب

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

1- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

2- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للسكان.