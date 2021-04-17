/627395/خاص-السبب-الحقيقي-وراء-استبعاد-رمضان-صبحي-من-قائمة-بيراميدز

ليس الأهلي..

غاب رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بشكل مفاجئ عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة اليوم في بطولة الدوري المصري.

وخرجت أخبار خلال الساعات الماضية تشير بأن هذا القرار جاء بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة بأنه يريد العودة للنادي الأهلي وأنه مازال مشجعا للفريق حتى بعد الإنتقال لصفوف بيراميدز.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي بيراميدز، أن قرار عدم تواجد رمضان صبحي في قائمة بيراميدز، جاء بسبب طلب اللاعب شخصيا وليس عقاب من جانب الإدارة، لأن اللاعب يرفض اللعب على ملعب غزل المحلة، ويرفض السفر إلي مدينة المنصورة ثم الذهاب لملعب غزل المحلة.

وأضاف المصدر: "لا أحد داخل نادي بيراميدز يستطيع معاقبة رمضان صبحي، وأن اللاعب يلقى دعم كامل من جانب المسئولين والإدارة، بجانب الدعم الأول من عبد الله السعيد نجم الفريق السماوي وكابتن الفريق".

وأكمل المصدر: "اللاعب لم ينشغل بالتصريحات التي خرجت خلال الساعات الماضية بأنه تم عقابة، وأنه يعلم جيدا مكانتة داخل الفريق ولا ينظر غلي مثل هذه الإشاعات".

واختتم المصدر: "رمضان صبحي سيتواجد في قائمة الفريق خلال المباراة القادمة بشكل طبيعي وسوف يشارك مع الفريق في المباريات الإفريقية أيضا".

خاص.. مدرب منتخب مصر السابق يقترب من تولي تدريب بيراميدز

يقدم فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، مستويات متواضعة مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا، وأصبح الفريق بعيدا عن سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، والمنافسة الشرسة على الصعود للدور القادم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر بيراميدز آخر مبارتين له في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية أمام الرجاء المغربي بنتيجة 5/0 بمجموع المبارتين، وتعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق يوم الأربعاء الماضي في بطولة الدوري.

وتسعى إدارة بيراميدز الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني أروابارينا بسبب سوء النتائج، وهو الأمر الذي أغضب إدارة الفريق السماوي، بسبب الرواتب الذي يحصل عليها المدرب واللاعبين دون حدوث أي إنجازات تذكر.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي بيراميدز، أن إدارة الفريق تواصلت مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، من أجل تولي قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف المصدر: "كوبر وافق مبدأيا على العرض المقدم له ولكنه فضل الإنتظار حتي يعرف رأي أسرتة قبل الموافقة على العرض".

وتابع المصدر: "إدارة بيراميدز قررت رحيل أروابارينا، وسيكون هناك مدرب جديد للفريق سواء وافق كوبر أم لا، لكن الإدارة تسعى لتواجد مدرب كبير يستطيع الحفاظ على قوام الفريق الإساسي والمنافسة على البطولات".

رمضان صبحي

وأكمل المصدر: "إدارة بيراميدز عرضت علي كوبر عرض لمدة عام واحد فقط، ويكون قابل للزيادة حال تحقيق نتائج إيجابية مع الفري، ولم يتم الإتفاق على المقابل المادي بين الطرفين حتى الأن".

يذكر أن فريق بيراميدز يستعد اليوم لخوض لقاء غزل المحلة في بطولة الدوري المصري، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب المحلة.