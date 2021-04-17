بريطانيا تودع الأمير فيليب بحضور 30 شخص من العائلة المالكة فقط

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بسبب فيروس كرونا..

تودع اليوم المملكة المتحدة اليوم ، الأمير فيليب والذي وافته المنية أمس ، وسط إجراءات احترازية مشدد بسبب فيروس كرونا .

الاجراءات الاحترازية فى جنازة الامير فيليب

ووفقا للإجراءات الاحترازية لن يدخل معظم الموكب الكنيسة لحضور الجنازة، باستثناء أفراد العائلة المالكة والسكرتير الخاص للدوق أرشى ميلر باكويل، ومن المتوقع أن يحضر حوالى 30 من الأقارب فقط الجنازة العائلية فى كنيسة سانت جورج، وبسبب الإغلاق المستمر فى بريطانيا، تم تحذير البريطانيين للبقاء فى المنزل ومشاهدة الجنازة على التلفزيون لتجنب انتشار فيروس كورونا.

طقوس الجنازة الملكية

هذا أفراد العائلة الملكية البريطانية لحضور الحفل الجنائزى لتوديع الأمير فيليب، دوق إدنبرة، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وسيجتمع الأمير ويليام، دوق كامبريدج، البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه الأصغر الأميرهارى، دوق ساسكس، البالغ من العمر 36 عامًا، للسير خلف نعش جدهما، مع والدهما الأمير تشارلز، أمير ويلز.

وفى ظل هذه المناسبة الحزينة التى تمر بها العائلة الملكية، حيث سيكون السير خلف نعش الأمير فيليب، جزء من موكب جنازته، فى وندسور اليوم السبت ، حيث أن المشى خلف نعش الأمير فيليب، سيعيد "ذكريات صعبة" للأمير وليام وهارى بشأن فقدان والدتهما.

يأتى هذا فيما سيتم بث جنازة دوق إدنبرة، التى خطط لها بنفسه، فى جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يقف الأمير هارى والأمير وليام، اللذان أشاد كلاهما بجدهما، كتفًا بكتف حيث يشكلان جزءًا من الموكب الملكى فى الخدمة.

وسيتم وضع نعش الأمير فيليب، فى سيارة لاند روفر معدلة خصيصًا، والتى ساعد فيليب فى تصميمها، لنقله إلى مثواه الأخير فى كنيسة سانت جورج، فى قلعة وندسور، وستسير السيارة ببطء عبر أراضى قلعة وندسور قبل الجنازة، مغطاة بإكليل من الزهور وقبعته البحرية وسيفه.

وسيستغرق الموكب من مدخل الدولة لقلعة وندسور إلى الكنيسة الصغيرة، ثمانى دقائق، وسيشارك أفراد العائلة المالكة فى الموكب سيرًا على الأقدام، خلف نعش الدوق مباشرة، مع ستة موظفين من منزل فيليب.

وسيحدد مسار الموكب ممثلون من البحرية الملكية، ومشاة البحرية الملكية، وهايلاندرز، والكتيبة الرابعة من الكتيبة الملكية فى اسكتلندا، وسلاح الجو الملكى، وستحمل مجموعة من مشاة البحرية الملكية "النعش" على درجات السلم، وتتوقف لمدة دقيقة صمت، قبل أن يتلقى عميد وندسور، مع رئيس أساقفة كانتربرى، التابوت فى الجزء العلوى من ويست ستيبس.

ونعش الأمير فيليب كان فى كنيسة العبادة الخاصة للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فى منزلهم، فى بيركشاير، قبل نقله إلى كنيسة ألبرت التذكارية القريبة، حيث سيستريح خلال سبعة أيام من الحداد الوطنى قبل جنازته المصغرة فى نهاية هذا الأسبوع.