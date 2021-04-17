/627400/أول-تعليق-من-تريزيجية-بعد-إجراء-عملية-الرباط-الصليبي

طمأن محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي و منتخب مصر متابعيه بعد إجراءه لعملية الرباط الصليبي مساء الخميس في إنجلترا،

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و قال تريزيجيه ":"أنا راضي بقضاء الله، واتمني من الجميع الدعاء لي للعودة سريعاً إلي الملاعب مؤكداً":سأعود أقوي".

وتابع قائلاً: "أن الإصابة قضاء وقدر، وكنت أطمح في التواجد مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، بينما نفس الأمر التواجد مع منتخب مصر في شهر يونيو للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022”.

وأختتم حديثة قائلاً:”سوف ابذل قصار جهدي للعودة سريعاً”.

والجدير بالذكر أن قد إصيب محمود تريزيجة في قطع بالرباط الصليبي، اثناء لقاء فريقة أمام فريق ليفربول في الدوري الممتاز، ويغيب عن الملاعب من 6لـ9أشهر حتي يستطيع العودة للملاعب،

الجدير بالذكر أن مدة غياب تريزيجيه ستتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية خلال الأيام الماضية.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ11 برصيد 44 نقطة من أصل 30 مباراة خاضها الفريق، فيما يتصدر فريق مانشسترسيتي صدارة الدوري برصيد74 من أصل 32، يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ولكنه لعب مباراة أقل من السيتى، وذلك قبل أن يستضيف منافسه بيرنلي مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد".

ترتيب الدوري الانجليزي ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، قبل أن يواجه نظيره وست بروميتش ألبيون يوم الخميس المقبل في ختام الجولة، نظرا لخوضع لقاء ساوثهامبتون مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

فريق وست هام يونايتد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، قبل أن يحل ضيفا مساء السبت على نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، قبل أن يلتقي مع ضيفه برايتون مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، بفارق نقطتين عن فريق ليفربول الذي يحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة، قبل لقاء ليدز يونايتد مساء الإثنين.

محمود تريزيجية

ومن ناحيه اخري اخر مواجهات فريق أستون فيلا كانت أمام فريق ليفرقبول والتي انتهت بنتيجة 2/1.

ويستعد فريق أستون فيلا لمباراته المقبلة أمام فريق مانشستر سيتي والتي من المقرر إقاماها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، يوم الأربعاء.