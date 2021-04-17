627402

/627402/يهدف-لتوفير-آلاف-فرص-العمل- هند-رشاد-تطالب-بتدشين-حملات-تثقيفية-حول-مزايا-قانون-المشروعات

01:08 م - السبت 17 أبريل 2021

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى أنه نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى، مشددة على ضرورة تدشين العديد من حملات تثقيفية للمواطنين الخاصة بالقانون ودوره فى توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أهمية القانون

وأوضحت رشاد، أن القانون يهدف لدمج القطاع غير المصرفي في القطاع الرسمي للدولة، ويعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة أن جهاز تنمية المشروعات به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية، وهذا يتطلب ضرورة عمل حملة إعلامية للقانون حتى يستفيد جميع المواطنين منه، خاصة وأن سيكون نقلة كبيرة فى المشروعات الصغيرة. وطالبت رشاد، تنظيم ندوات تثقيفية، وطباعة كتيبات حول أهم المعلومات عن القانون واللائحة التنفيذية وكيف يستفيد منه المواطنين على مستوى الجمهورة، وبعض الأفكار التى من الممكن أن تكون نواة لمشروعات للشباب الراغب فى العمل بجدية، وحملات دعائية للقانون للترويج له، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج هذه المشروعات الصغيرة فى القطاع الرسمى وتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات لهم.