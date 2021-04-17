/627403/مصرع-مواطن-واصابة-آخر-سقط-عليهما-سور-بلكونة-بالعمرانية

لقي شخص مصرعه إثر سقوط سور بلكونة علية أثناء مروره وأصيب آخر ،وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع شخص وإصابة آخر بعدما سقطت عليهما "بلكونة" في العمرانية، بينما حضرت النيابة العامة إلي مكان الحادث، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تصريح دفن الجثة واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقرير طبى واف حول حالته، تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله، كما وافقت على استخراج تصاريح دفن جثة المتوفي. اقرأ أيضا:الداخلية تحرر 10 آلاف مخالفة ارتداء كمامة اليوم وأتضح أن سور "بلكونة" شقة بالطابق الثاني بعقار سكنى بمنطقة العمرانية،قد سقط على شخصين أثناء مرورهما أسفلها مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثانى، حسبما جاء فى تحجقيقات النيابة .

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