/627404/رامي-ربيعة-يعود-من-الباب-الكبير-ويشارك-في-القمة-بعد-التجميد-على-مقاعد-البدلاء

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الزمالك غدا الأحد، ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي.

ويقترب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي من التواجد خلال المباراة والمشاركة بصفة أساسية وذلك بعد إصابة ياسر إبراهيم، وغيابة عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وقد عانى رامي ربيعة خلال الفترة الماضية، ولم يشارك بصفة أساسية منذ تواجد بيتسو موسيماني مدربا للنادي الأهلي، وكان يعتمد على الثلاثي أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم في هذا المركز، وكان بعيدا كل البعد عن المشاركة، ولم يتواجد مع قائمة القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، بالرغم من مشاركتة السابقة في هذه البطولة وتواجد الخبرات معه.

وخلال الإنتقالات الماضية في شهر يناير كان رامي ربيعة قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق والذهاب إلى المقاولون العرب، وذلك بعدما أعلن بيتسو موسيماني عدم حاجتة إلى اللاعب خلال الفترة الحالية، وبالفعل كانت الصفقة في طريقها للحسم ولكن اللاعب رفض إتمام التعاقد وفضل الحصول على فرصة أخري والإنتظار لها في أي وقت.

عاد رامي ربيعة وشارك خلال الفترة الأخيرة مستفيدا من غياب ياسر إبراهيم عن صفوف الفريقبداعي الإصابة، ليحجز مكانا أساسيا داخل التشكيلة الرسمية، ويسعى لتقديم مستويات جيدة للحفاظ على مكانة الأساسي حاليا مع الفريق.

رامي ربيعة

الوعدة عن طريق مباريات القمة تكون لها طابع خاص، فإما أن تكون دافع إيجابي للاعب وذكريات جيدة أو دافع سلبي وتقديم مستويات ضعيفة للغاية، فهذه المباراة ستكون عنق الزجاجة لمشوار اللاعب مع الأهلي خلال الفترة القادمة.

أبو الدهب: أحمد فتحي ندمان وميدو لا يصلح لبيراميدز

صرح محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق٬ أن أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز نادم على رحيله من النادي الاهلى بعد أزمته الاخيرة.

«لا يوجد احتراف في مصر خلال السنوات الماضية والكرة أهلى وزمالك فقط»

وأضاف أبوالدهب في تصريحات إذاعية: "أى لاعب يتمني اللعب للنادي الأهلي وأحمد فتحي نادم على رحيله من القلعة الحمراء لأن أي لاعب شرف له اللعب بقميص الفريق الأحمر".

رحيل ميدو عن بيراميدز

أعلن أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق بيراميدز تقديم استقالته من منصبه وذلك بعد خسارة الفريق أمام الرجاء المغربي أمس الأحد .

أكد ميدو، أنه سعيد بعودة الإنتصارات لفريق بيراميدز خلال مباراة أسوان وعن تواجد الفريق في المركز الثاني هو وضع الفريق الطبيعي المنافسة علي اللقب وما حدث في بداية الموسم كان سوء توفيق فقط.