/627405/أحمد-خالد-صالح-يشييع-جثمان-والدته-إلى-مثواها-الأخير

حاملاالنعش..

شيعت منذ قليل جنازة الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وظهر أحمد خالد صالح حاملا نعش والدته لتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير.

ونعى الفنان أحمد خالد صالح والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم".

وتابع احمد خالد صالح : “صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت أعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا وفاة حماتها والدة الفنان أحمد خالد صالح، بعد معاناتها مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكتبت هنادي عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين، إن لله وانا إليه راجعون وستقوم صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر".

هذا ونعي الفنان خالد الصاوي والدة الفنان أحمد خالد صالح ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله، فقدت اليوم أخت، وأم وصديقة وعشرة عمري الغالية، المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين، حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح، ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى".