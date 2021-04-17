627410
/627410/نائب-بصحة-النواب-يناشد-المواطنين-سرعة-التسجيل-للحصول-على-لقاح-كورونا
01:41 م - السبت 17 أبريل 2021
ناشد النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين سرعة تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك جهود كبيرة من قبل وزارة الصحة بشأن عملية توفير اللقاح وفقا للضرورة وطبيعة كل شخص من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين.
العمل وفق منظومة الكترونية
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الوزارة حريصة على على منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التى يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بـ24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لمنظومة الكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم. وطالب عضو لجنة الصحة، جموع المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل وان ينتظر كل شخص دوره، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول المصرية التى تحصل على اللقاح، وهناك شحنات بشكل يومى تصل من اللقاح يتم توزيعها بشكل عادل على المواطنين جميعهم. وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن الجهود المبذولة بشأن تصنيع اللقاح المصرى بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية خاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء من خلال مصنع 60 فى فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة فى العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفيع 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا فى العام، وهذا بدوره سيحقق الاكتفاء الذاتى.
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