برلمانى: الشركات تتكبد الملايين فى الإعلانات ولا تقوم بدورها المجتمعى

جدة - نرمين السيد - استنكر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، غياب الدور المجتمعى للشركات، لاسيما فى محيط المناطق الموجودة بها، مشيرا إلى أن كل المؤسسات يقع عليها دور مجتمعى فى دعم ومساندة بعض الفئات وتقديم بعض الخدمات للمواطنين.





وقال النائب فى تصريحات صحفية اليوم: هذا الدور للأسف الشديد غائب عن أغلب الشركات العاملة فى مصر، مؤكدا أن المسؤولية المجتمعية للشركات يساهم فى مواجهة بعض المشكلات الحياتية للمواطنين، خصوصا فى الوقت الذى نعانى فيه أزمة بسبب فيروس كورونا، وتراجع معدلات الدخل لكثير من المواطنين. وأشار زين الدين، إلى أن أغلب الشركات تتكبد ملايين الملايين فى الإعلانات بينما لا تقوم بدورها تجاه المجتمع، قائلا: أليس من الأولى تخصيص جزء من مخصصات الإعلانات لصالح الدور المجتمعى. وأكد "زين الدين" أن الدور المجتمعى ومساندة المواطنين أهم بكثير وله مردود أفضل من الإعلانات التى تتكلف الملايين وتثير حفيظة أبناء الوطن، خصوصا من غير القادرين.

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