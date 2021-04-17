بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة درب الصليب بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس

جدة - نرمين السيد - وتخللت صلاة درب الصليب، كلمة من غبطته للشعب الحضور، واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية الختامية من غبطته لكل الحاضرين. جاء ذلك بمشاركة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكنيسة والراهبات وشعب الكنيسة.

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