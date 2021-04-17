فيديوجراف.. السلم مقابل الرصاص فى اعتصام رابعة من واقع الاختيار 2

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى السلم مقابل الرصاص فى اعتصام رابعة من واقع الاختيار 2:
وشهدت أحداث المسلسل، اجتماع قائد قطاع الأمن المركزى، مع الضباط ومن بينهم يوسف رفاعى "أحمد مكى"، وأبلغهم بساعة الصفر لفض الاعتصام، قائلا: "إحنا هنفض كمان ساعتين.. هنفض فض سلمى.. مفيش أى استخدام للقوة.. فيه معلومات تؤكد إن فيه عناصر مسلحة جوه الاعتصام.. حجم السلاح مجهول.. لو فيه طلقة اتضربت يترد عليها، وراجع قائد القطاع مع الضباط تعليمات الفض.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولى.
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