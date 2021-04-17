صور.. إزالة عقارين قديمين غربى الإسكندرية لخطورتهما الداهمة

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جدة - نرمين السيد - وردت شكاوى لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بكل من العقار رقم 56 شارع الطحاوى المتفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز، والعقار رقم 78 شارع الأنهار بمنطقة غيط العنب.
وقالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة من العقارين، وجارى رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بها.
وشددت رئيس حى غرب الإسكندرية، على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لافتة إلى أن الحى يتلقى الشكاوى عبر صفحات التواصل الاجتماعى واللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية.
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