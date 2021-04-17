بيع «مجمع ألومينيوم» نجع حمادي.. الحكومة توضح حقيقة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، عن إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الدولة إلى تصفية «مجمع الألومنيوم»، بنجع حمادي، فقد تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى. وأوضحت الوزارة، أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهى دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتى تتم بإشراف استشارى عالمى خلال فترة وجيزة.

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