ظاهرة نادرة.. قمر رمضان يحجب المريخ هذا المساء

من المقرر أن تشهد الكرة الأرضية، مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021، مرور «القمر»، أمام «المريخ»، فى ظاهرة نادرة تسمى «الاحتجاب»، بعد 5 أيام فقط من وصول القمر منزلة الاقتران، كما سيكون مضاءًا بنسبة 24%، وسيختفى المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاحتجاب سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا فى منطقة تمتد من شرق الهند، عبر بنجلاديش وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام أما فى أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبة الجزيرة العربية والسودان والصومال وجيبوتى فى وضح النهار ما يعنى بأن الاحتجاب غير مرئى بالعين المجردة أما بقية المناطق فى الوطن العربى فستكون خارج حدود منطقة الاحتجاب.

وأوضح التقرير، أن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق فى السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب ( اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر كما يُرى من نقطتين على جانبى الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة مرات قطر البدر.

وتابع التقرير: "هذا يعنى لا يمكن رصد احتجاب وقت حدوثه فى كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين لراصد على أحد جوانب الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض".

ويجب توخى الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق لأن القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس، فحتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن يؤدى إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب فى العمى فذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهارى دون اتخاذ الاحتياطات.