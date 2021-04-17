رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل لعام 2021م في دقائق معدودة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من الأمور التي يبحث عنها المستفيدين من التليفون المنزلي حيث كما أعتدنا جميعاً يتم دفع فاتورة أستهلاك التليفون الأرضي كل ثلاثة شهور مجمعة مع بعض لذلك الآن يبحث الكثير عن فاتورة شهر إبريل لعام 2021م الذي يجمع شهر يناير وشهر فبراير وشهر مارس معاً في فاتورة واحدة وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح شهر كامل لسداد فاتورة التليفون الأرضي أي حتى يوم 15 من شهر مايو ولكن لابد معرفة الجميع أن في حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي سوف يتم تحويل التليفون إلى مكالمات استقبال فقط بدون أي أتصال بتليفون أخر في مصر سواء كان تليفون أرضي مثله أو محمول.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في مصر

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من الأشياء السهلة التي وفرتها الشركة المصرية للاتصالات كما وفرت أيضاً طرق عديدة ومتنوعة للمواطن المصري عند السداد لتخفيف من الزحام في مقرات العمل وإليكم رابط الاستعلام عن فاتورة تليفونك المنزلي كالتالي بالخطوات

يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات .

ثم قم بإختيار طلب الاستعلام عن التليفون الأرضي وكتابة كود المحافظة بالكامل ورقم التليفون الأرضي الخاص بك.

بعدها الضغط على الاستعلام ويظهر للجميع فاتورة التليفون الأرضي التي يجب سدادها قبل يوم 15 مايو لعام 2021م حتى لا يتحول التليفون الأرضي إلى أستقبال فقط لا غير لذلك لابد من سرعة السداد قبل الموعد النهائي.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل لعام 2021م