/627414/الشيخ-على-جمعة-شرب-الحشيش-بعد-الفطار-لا-يبطل-الصيام-فيديو

استقبل رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتى الديار المصرية السابق، على جمعة، سؤالًا من سيدة تقول فيها:" زوجى يدخن الحشيش بعد الفطار، ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها سجائر، وتسائلت هل يبطل هذا صيامه أم لا؟

رئيس دينية النواب: لا يبطل صيام من يشرب حشيش عقب الإفطار

وأجاب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور على جمعة:" لا يبطل صيام من شرب مخدر الحشيش، فليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان، أولها النية، ومن ثم الامتناع عن شهوة البطن والفرج، وعندما يتحققوا يتم الصيام.

رئيس دينية النواب :شرب الحشيش بعد الفطار لا يبطل الصيام

وتابع الشيخ على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب:" فى حالة أن الشخص قد كذب لا يٌبطل الصيام، ولكن يذهب الثواب، وفى حالة أنه شرب مخدر الحشيش أو دخان أو خمور أيضًا حرام، فهى كبيرة من الكبائر، ولكن صيامه اليوم التالى ليس خطأ وصحيح، وصلاته لا تبطل.

وحذر رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب، إحداث لغط فى تلك الأمور، مؤكدًا أنه هذا الأمر يدفع الفرد إلى قول:" كده كده هاروح النار، وهذا خطأ، ووجه رسالة للسيدة صاحبة الرسالة بأن تدعوا له بالهداية”.

هذا وجاءت العديد من التعليقات المصاحبة للفيديو الذى تم نشرة على صفحة الشيخ على جمعة، ما بين مؤيد ومعارض لهذا الرأى، وأخرى كانت فى سياق الهزل فقط.