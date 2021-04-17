/627420/شيخ-الحارة-يتصدر-قائمة-البحث-فى-يوتيوب-وجوجل-خلال-رمضان

تصدر برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، الذي تقدمه المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي، قائمة الأكثر مشاهدة والأكثر انتشارا على مختلف منصات الشبكات الاجتماعية ومحركات البحث مع بداية أول أيام رمضان.

شيخ الحارة يتصدر قائمة يوتيوب

واحتل البرنامج في موسمه الخامس قائمة يوتيوب في مصر لأكثر الأعمال انتشارا، لينافس بقوة أضخم الأعمال الرمضانية على مستوى البرامج والمسلسلات، وجاءت حلقة الإعلامية مي حلمي، لتتصدر تريند يوتيوب وجوجل، واهتمت الشبكات الاجتماعية بتصريحاتها الجريئة لأول مرة عن سبب انفصالها عن طليقها المطرب محمد رشاد، وحقيقة اجهاضها لتوأم بعد تعرضها للعنف، وتفاصيل خيانته لها كما وصفتها، ومن المتوقع أن يحل المطرب محمد رشاد ضيفا على إحدى حلقات البرنامج خلال أيام للرد على تصريحات مي.

شيخ الحارة يحقق ارقامًا قياسية فى يوتيوب

وبشكل عام حققت كل الحلقات المعروضة، لبرنامج “شيخ الحارة” من هذا الموسم، نسب بحث كبيرة على محرك البحث جوجل، واحتلت مراكز أولى في الترند الخاص به، وأبرزهم حلقة الفنان هاني شاكر، الذي صرح بإن المطرب تامر حسني هو الأنسب لتقديم سيرته الذاتية، وتحدث عن مطربي المهرجانات، ورأيه في بعض المغنيين الجدد، مثل مغني الراب " ويجز"، ومطربي المهرجانات "عنبة واحمد موزة"، وحازت حلقة لفنانة هالة صدقي تفاعل وانتشار كبير، بعد ان كشفت لأول مرة أسرار تخص حقيقة علاقتها بزوجها وأولادها.

الجدير بالذكر أن فريق البرنامج انتهى من تصوير معظم حلقات الموسم الرمضاني الحالي تحت إدارة المخرج ميلاد أبي رعد ومن المنتظر ظهور عدد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع خلال الحلقات القادمة، ومن النجوم المنتظر ظهورهم إلهام شاهين، نيلي كريم ، صالح جمعة ، ريهام سعيد ، رامي صبري، نجوى فؤاد وشادي محمد.