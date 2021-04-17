/627408/بيان-رسمي-من-عبدالله-بكري-لإدارة-بيراميدز-بعد-الهجوم-على-إدارة-النادي

بعد خلاف عبدالله بكري لاعب بيراميدز وإدارة النادي في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب عدم خوضة المباريات بصفة أساسة، حيث يعتبريعاني بسبب تجاهلة التام داخل الفريق بسبب عدم الإستعانة به داخل تدريبات لافريق لرفضة تجديد التعاقد والذي ينتهي بنهاية الموسم.

أؤكد على تقديري الكامل لإدارة نادي بيراميدز واحترامي الشديد للإدارة ولكل فرد ينتمي لمنظومة بيراميدز الكبيرة.

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ولا يقلل مني أن أتقدم بالاعتذار لإدارة النادي، عن أي خطأ غير مقصود على الإطلاق، قد صدر مني في الفترة الماضية، وعليه فقد أبديت التزامي الكامل بقرارات الإدارة وتدربت وفقا للبرنامج الذي وضعته الإدارة الفنية للنادي للحفاظ على لياقتي البدنية، حتى أكون جاهزا تحت أمر نادي بيراميدز والجهاز الفني في أي وقت، وأن يكون لي دورا إيجابيا مع زملائي بالفريق، سواء شاركت في المباريات من عدمه وفقا للرؤيةالفنية للجهاز.

وعلى ضوء مراجعة الذات والتعلم من أخطاء الماضي، أتمنى أن تتقبل إدارة بيراميدز اعتذاري وتتفهم طلبي وأن توافق على عودتي مرة أخرى للمشاركة مع الفريق حيث أرغب في الدفاع عن قميص النادي في المباريات المحلية والقارية، أملا في تحقيق الحلم الكبير بحصد أول البطولات خلال الموسم الحالي. وبناء على بيان الاعتذار الذي تقدم به عبد الله بكري والتزامه الكامل طوال الفترة الماضية بالبرنامج التدريبي الذي وضعه له الجهاز الفني، قررت الإدارة قبول اعتذار المدافع وقرر الجهاز الفني ضمه لقائمة مباراة غزل المحلة المحدد لها مساء اليوم في الدوري الممتاز.

عبد الله بكري

ويستعد فريق بيراميدز اليوم لمباراته أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق.