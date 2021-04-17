/627409/تعرف-على-موعد-وصول-جثمان-نجم-غزل-المحلة-إلي-مصر

توفي ابراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق، مساء أمس ، ويأتي ذلك بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بفيروس كورونا، أثناء تدريب فريق الصقر في اليمن.

فيما هناك ترتيبات خاصة لنقل جثمان إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق، والذى وافته المنية أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، من عدن إلى القاهرة، وذلك بالتعاون مع بعض أفراد أسرة المتوفى المتواجدين حاليا فى عدن، مؤكدا أن شوقي هائل رئيس النادي الصقر ورياض الحروى نائبه، يتواصلان مع الجهات الحكومية اليمنية المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية.

رامي ربيعة يعود من الباب الكبير ويشارك في القمة بعد التجميد على مقاعد البدلاء

وكانت نجلته قد أستغاثت خلال الأيام الماضية بسرعة تقديم المساعدة لوالدها في اليمن بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "والدي يعاني من سوء إهمال طبي شديد للغاية، وذلك بسبب الأحداث باليمن، وأتمنى أن يتدخل اتحاد كرة القدم المصري لإنقاذ والدي من هذه الأزمة التي يمر بها مع إمكانية توفير طائرة خاصة له للتواجد داخل مصر".

واكملت: " والدي تم حجزة في مستشفى بالمين وهي حكومية، ولا أنتقد سوء الإدارة هناك ولكن هذه هي لاإمكانيات التي لديهم حاليا بسبب ما يحدث هناك، وأشكر مسئولي النادي على مساعدتهم الدائمة لوالدي لأنهم حاولوا نقلة إلي مصر تم إنقطاع الأكسجين الخاص به في الطائرة وعاد مرة أخري إلي المستشفي".

وواصلت: "نطالب بسرعة تواجد طائرة مجهزة من مصر إلي اليمن من أجل لحاق والدي، وهناك أكسجين محدد مطلوب لديه من أجل العودة إلي مصر، وأنه يعاني من سوء الصحة حاليا".

غزل المحلة

ويستعد فريق بيراميدز اليوم لمباراته أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق.

ويحتل غزل المحلة، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة .