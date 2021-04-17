/627410/عبدالله-أحمد-يناشد-المواطنين-سرعة-التسجيل-للحصول-على-لقاح-كورونا

ناشد النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين سرعة تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن هناك جهود كبيرة من قبل وزارة الصحة، بشأن عملية توفير اللقاح وفقا للضرورة وطبيعة كل شخص من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين.

عبدالله أحمد: الوزارة حريصة على منح اللقاح لكبار السن

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عبدالله أحمد، أن الوزارة حريصة على على منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التى يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بـ24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

عبدالله أحمد: العمل يسير وفقًا لمنظومة إلكترونية دقيقة

وأكد عضو مجلس النواب، عبدالله أحمد، على أن العمل يسير وفقا لمنظومة إلكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وطالب عضو لجنة الصحة، عبدالله أحمد، جموع المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل وأن ينتظر كل شخص دوره، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول المصرية التى تحصل على اللقاح، وهناك شحنات بشكل يومية تصل من اللقاح يتم توزيعها بشكل عادل على المواطنين جميعهم.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عبدالله أحمد، إلى أن الجهود المبذولة بشأن تصنيع اللقاح المصرى بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية خاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء من خلال مصنع 60 فى فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة فى العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفيع 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا فى العام، وهذا بدوره سيحقق الاكتفاء الذاتى.