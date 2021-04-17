/627413/نقل-النواب-تدعم-وزارة-النقل-فى-توطين-صناعة-المونوريل-والقطار-الكهربائي

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي ، تأييده التام لسياسة وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل لتوطين صناعة وسائل المواصلات في مصر، من خلال إنشاء مصنع بمنطقة شرق بورسعيد لصناعات النقل، مؤكداً على أن ذلك الأمر يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم إنه يجب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعطاء هذا الملف أولوية قصوى.

تصنيع القطار الكهربائي والمونوريل فى مصر

وثمن علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية اتجاه وزارة النقل لتصنيع قطارات المونوريل والقطار الكهريائي والوحدات المتحرك في مصر بمكون محلي يزيد عن 25% لأن ذلك الأمر يعمل على توفير العملة الحرة والخبرة الجديدة وكوادر تقود صناعة النقل في مصر.

توطين صناعات النقل داخل مصر

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على أن توطين صناعات النقل فى مصر يمكن أن يحول مصر إلى مركز إقليمى كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية وهو مايجعل من مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة، والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، معرباً عن ثقته التامة فى أن وزارة النقل لديها الكوادر البشرية القادرة على الدخول وتحقيق النجاح فى عالم توطين صناعات النقل داخل مصر.

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تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة، وهى:

1- السيد العضو محمد سعد الصمودى وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

2- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

3- السيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.