/627416/ضربة-قوية-لـ-يوفنتوس-بسبب-غياب-كريستيانو-رونالدو

وقال بيرلو المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي: "كريستيانو رونالدو سيغيب عن لقاء أتالانتا بسبب مشاكل عضلية، سنحاول إعادته يوم الأربعاء".

استبعاد الحكم المساعد الذي ألغى هدف رونالدو في صربيا من يورو 2020كالتشيو ميركاتو: يونايتد يريد رونالدو بدلا من بوجبالاعب يوفنتوس السابق: رونالدو لم ولن يكون قائدا يهتم بنفسه أكثر من الفريقلا ريبوبليكا: أليجري نصح رئيس يوفنتوس بالتخلص من رونالدو "يعيق تطور الفريق والنادي" وأضاف "مشكلة رونالدو العضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة، شعر بأنه غير قادر على المشاركة ولا نريد المخاطرة، لذلك فإن ديبالا سيبدأ المباراة".

ويستعد فريق يوفنتس لمباراته غداً الأحد أمام فريق اتالانتا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، يستضيف ملعب جيويس،في مباريات الأسبوع الـ 31.

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ويحتل فريق يوفنتس المركز الثالث برصيد 62 نقطة من أصل 30 مباراة خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق يوفنتس كانت أمام فريق جنوي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصال اليوفي، ويليه فريق أتلانتا في المركز الرابع، محققاً 61 نقطة.

إلتقى الفريقين في 117 مباراة، حقق فيها فريق يوفنتوس الفوز خلال 65 مباراة، بينما أحرز فريق أتلانتا الفوز خلال 11 مباراة، وخيم التعادل على الفريقين خلال 41 مباراة.

كريستيانو رونالدو

أحرز فريق يوفنتوس 217 هدفاً في شباك أتلانتا، بينما أحرز فريق أتلانتا 96 هدفاً في شباك نظيره.

الجدير بالذكر أن يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، ويليه فريق أتلانتا في المركز الرابع، محققاً 61 نقطة.