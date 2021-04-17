/627418/عاجل-محمد-الشناوي-يغيب-عن-لقاء-القمة-بسبب-كورونا

أعلن النادي الأهلي غياب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، وذلك بسبب ظهور نتيجة العينة إيجابية التي اجرها من قليل، حيث يحرس علي لطفي مرمي الاهلي في لقاء القمه.

ويختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت علي ملعب القاهرة اليوم، واستعاد الأهلي، أكرم توفيق بعدما شارك في مران الفريق الخميس الماضي، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية أكرم لمباراة الغد بعدما غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

اخر مواجهات الزمالك والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

وائل جمعة: إمام عاشور لاعب نكرة ويجب معاقبتة

تحدث وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن فعله ناشئين الزمالك واللاعب امام عاشور منذ أيام.

وقال وائل جمعة عبر تصريحاته: “ أن الذي حدث هذا في الفترة الأخيرة لايسمي سواء مهزله كرويه ، حيث تبين كم العشوائية التي أصبحنا فيها”.

وائل جمعة

وتابع حديثة قائلاً:” وهذا يدل علي اننا لانملك أي من اللوائح أو النظام في دليل انك لا تستطيع أن تأخذ أي عقوبات في مباراة ناشئين على لاعب بيغلط في أسماء عظيمة في الكرة المصرية مثل حسن حمدي”.

وأختتم حدثية قائلاً:” كيف لاتستطيع ان تعاقب لاعب نكرة في الكرة المصرية، ومع الأسف انك بتجد اللي بيدافع عن الخطأ بتاعه”.

فيما يترقب الجهاز الفني بالنادي الأهلي المسحة الأخير لـحارس المرمي محمد الشناوي والذي إصيب بفيروس كورونا، حيث ينتظر الموقف النهائي للحارس من خوضه لقاء القمة أو غيابة عن المباراة.

أن أجايي سيغيب أسبوعين بعدها يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أو الاستمرار في أداء برنامج تأهيلي لحين التعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ومن ناحيه اخري اعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الأحد في مسابقة الدوري الممتاز. وأكد طبيب الزمالك أن النتيجة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق وعناصر الجهاز الفني والإداري قبل المباراة المرتقبة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الأحد في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.