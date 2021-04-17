إيبارشية قنا توقف قداسات المناسبات الكبرى

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا شاروبيم أسقف قنا، إيقاف جميع صلوات القداسات والاجتماعات الخاصة، بالمناسبات الكبرى التى تبدأ بجمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام وعيد القيامة وحتى شم النسيم، نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.





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