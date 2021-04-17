صور.. رصف طريق الستين لخدمة أهالى 15 قرية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ إن الطريق يبلغ طوله نحو كيلو متر واحد ولم يتم رصفه منذ سنوات طويلة، وذلك رغم أهميته إذ يخدم نحو 15 قرية بريف المنتزه.

وقال الشريف، أن شارع الستين يعد من أهم الشوارع الرئيسية بريف المنتزه حيث يربط بين كنيسة حوض عشرة وحتى الطريق الساحلى الدولى.

وأضاف المحافظ، أنه جرى إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2020/2021 والتى تشمل 119 شارعا بتكلفة 52 مليون جنيه، وذلك استجابة لشكاوى أهالى قرى حوض عشرة.