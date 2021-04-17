كلام محترم.. أحمد الطاهرى: ملحمة البرث ستظل أكبر عنوان للكرامة

وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم السبت، أن البعض يصف الكرامة بأنها نزعة فطرية ومنبعها تكريم الله للإنسان، وتتأثر بالظروف المحيطة لنشأة الإنسان وليس لها بمستوى التعليم أو الحالة الاجتماعية سواء فقر أو غنى.
وأوضح البعض عرف الكرامة على أنها حق كل إنسان أن تكون له قيمة وأن يحترم لذاته لمجرد أنه إنسان وأن يعامل بالطريقة الأخلاقية، التى تشبع عنده الذات، وقد تكون الكرامة عنوان للعناد.
وأشار إلى أن هناك حروب قامت فى العالم القديم بسبب الكرامة، كما أن هناك أعراف وتقاليد قامت عليها، مؤكدًا أن حكايات الكرامة كثيرة وتفاصيلها أكثر.
ولفت إلى أن ملحمة البرث عنوان للبطولة والكرامة، وأظهرت معدن المقاتل المصرى، معلقًا: "قادها بطل من أبطال الصاعقة وهو العقيد أحمد صابر منسى مع أفراد كتيبته بمدينة رفح سنة 2017، رجال شداد قدموا أرواحهم ثمن عشان التكفيريين ميقتحموش الكمين ويرفعوا الرايات السودة".
وأكد أن كمين البرث يقع فى قلب الصحراء بين رفح والشيخ زويد، وله أهمية كبيرة، ويعتبر أهم النقاط بين وسط سيناء ورفح والشيخ زويد، وهو المحور الرئيسى لمواجهة التكفيريين فى رفح، لذلك ترسل القوات المسلحة خيرة رجالها للدفاع عن الكمين.
وأوضح أن عدد كبير من العناصر التكفيرية هجمت على الكمين بكثافة، وظل رجال الجيش المصرى يقاتلون أربع ساعات متواصلة حتى أتى الدعم، متابعا: "حكاية شهداء كمين البرث ستظل أكبر عنوان للكرامة".
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