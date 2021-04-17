وفاة المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض السابق

جدة - نرمين السيد - ولد هشام البسطويسى فى مايو 1951 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بالنيابة العامة، حيث بدأ فى نيابة الجمرك بالإسكندرية، ومنها إلى نيابة الأحداث، قبل أن يصبح قاضياً بالمحكمة الجزئية.

وفى عام 1989 انتخبت الجمعية العامة لمحكمة النقض البسطويسى مستشارًا، وبعد عامين تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس المحكمة.