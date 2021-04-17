مدبولى يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير الطريق الدائرى يرافقه عدد من المسئولين .
وكان رئيس الوزراء عقد اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التي تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها، لافتا إلى أنه تم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، خاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة ( مدن الجيل الرابع)، مؤكدا أن هذه المشروعات تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.
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