طقس الغد.. شديد الحرارة على كل الأنحاء ورياح مثيرة للرمال

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على كل الأنحاء، ومعتدل ليلا على كل الأنحاء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية حيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى23، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد41 للعظمى والصغرى 24.