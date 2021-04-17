القوى العاملة : تحويل مستحقات مصري بعد عودته من قطر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، نجح في تسوية مشكلة عامل مصر ، وبلغت إجمالي مستحقاته 4236 ريالا قطريا ، أى ما يوازى 18 ألفاً و 330 جنيها مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات العامل " حسن.ص.ع." والذى كان يعمل لدى إحدى شركات الإنشاءات، وغادر قطر إلى مصر.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلي أنه قام المكتب بالتواصل مع الشركة بشكل ودى ، حيث قامت بإيداع مبلغ ١٩٨٣ ريالا بأمانات إدارة البحث والمتابعة لصالح المواطن قبل مغادرته، وقام المكتب باستمرار المتابعة مع الشركة حتى قامت بتحويل مبلغ ٦١٧ دولار ما يعادل ٢٢٨٠ريالا إلى المواطن على بنك مصر فرع منفلوط قيمة راتبة شهر فبراير ٢٠٢١، وبذلك يكون إجمالى مستحقات العامل التي حصل عليها ٤٢٣٦ ريالا، أي ما يعادل ١٨٣٣٠ جنيها.