/627415/خاص-محمود-عاشور-حكما-لتقنية-الفيديو-لمباراة-الزمالك-والأهلي

قررت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري تعيين محمود عاشور، حكما لتقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والأهلي غدا الأحد.

ويستضيف الزمالك غدا الأهلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، وتم إعلان تواجد حكام مصريين لهذا اللقاء، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء، وتلعب المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

وظهرت المسحات الخاصة للحكام المرشحين لإدارة المباراة، وجاءت نتيجتها سلبية، وأصبح محمود البنا هو الحكم الأقرب لتولي إدارة هذه المباراة، ويأتي في المركز الثاني محمد عادل.

وخاض أكثر من حكم إلي مسحات كورونا وعلى رأسهم، محمود البنا، محمود عاشور، محمد عادل، محمود ناجي، أمين عمر، أحمد الغندور.

أيمن يونس: مباريات القمة دائما تكون مليئة بالمشاكل خلال الفترة الأخيرة

تحدث أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن أزمة مباراة الأهلي أمام الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.

وقال أيمن يونس عبر برنامجه "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الخطوة الأخيرة من مباراة الناشئين كانت كسرة نفس، بينما رئيس الاتحاد قال لماذا نكبر الموضوع اللائحة هي من ترتب اللقاء مثلاً الأهلي فاز على الزمالك 2/1، لو كان الزمالك يعلم مثلاً أنه يجب أن يتعادل ليفوز بالبطولة لكان ترتيب المباراة سيختلف.

وتابع حديثة قائلاً: اللائحة تتدخل في جميع شئون اللعبة وفنيات كل مدرب فني، الزمالك كان يلعب على ألا يخسر بثلاثة أهداف حتى لا يخسر البطولة، كل حاجة في الرياضة المصرية بقت فهلوه، على الرغم من أن الدولة تسير في اتجاه أخر وتتحدى الوقت لكن الرياضة في مصر نايمة.

وعن إمام عاشور أختتم قائلاً: “ في كل لقاء قمة يجب أن يحدث أزمة ، وجزء من أنك أهلاوي أو زملكاوي هو احترامك للمنافس، ومبادئ الناشئين اصبحت خاطئة يجب ان نعلم الاعبين كيف يتعاملون مع بعضهم البعض واحترام تقاليد اللعب لا يجب التعامل مع الملعب بغير الاحترام، مثلما تتعامل مع المسجد أو الكنيسة.

محمود عاشور

قررت اللجنة الكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق وذلك بشأن الفيديوهات المنتشرة علي مواقع التواصل الإجتماعي ، نتيجة تطاول لاعبين الزمالك علي رموز النادي الأهلي عقب نهاية المباراة التي إقيمت بين الفارس الابيض والمارد الاحمر ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.