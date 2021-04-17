/627423/سكينة-عبد-السلام-تتقدم-بطلب-إحاطة-إلى-وزير-التعليم-بشأن-الامتحانات

أعلنت الدكتورة سكينة عبد السلام سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن استعداد الوزارة لإجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

سكينة عبدالسلام: الثانوية العامة «بعبع» كل بيت فى مصر

وقالت عضو مجلس النواب، سكينة عبدالسلام، في طلب الإحاطة:” كانت الثانوية العامة، ومازالت وستظل، (بعبع كل بيت فى مصر)، وهذا العام زادت الأمور تعقيدا وتخوفًا، بسبب ظروف جائحة «كورونا» وما فرضته من تداعيات، التى عطلت الدراسة، وأغلقت «السناتر»، و امتدت تأثيراتها السلبية إلى الحالة النفسية للطلاب.

سكينة عبدالسلام: هناك حالة من القلق الشديد تنتاب طلاب

وأضافت عضو مجلس النواب، سكينة عبد السلام:” هناك حالة من القلق الشديد الذي ينتاب أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وتزداد مخاوفهم عقب حدوث الأزمات الفنية "سقوط السيستم"، وما نراه كل عام من تسريب أسئلة الامتحانات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، سكينة عبدالسلام، على ضرورة قيام وزير التربية والتعليم، توضيح تفاصيل إجراء الامتحانات، وآليات التنفيذ، وسبُل التعامل مع أي مواقف طارئة، والتسهيلات المقدمة للطلاب، الذين ربما لا تسمح ظروفهم الصحية بتأدية الامتحات، كما طالبت بسرعة نشر النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة لتدريب الطلاب عليها.

وشددت النائبة سكينة عبدالسلام، على ضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم إلى البرلمان، للوقوف على استعداداته النهائية والترتيبات المتخذة،من أجل طمأنة الأسر المصرية على مصير ومستقبل أولادها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد وافق على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة.