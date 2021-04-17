/627424/أيمن-أبو-العلا-يحذر-من-التراخي-في-تطبيق-إجراءات-مواجهة-فيروس-كورونا

حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لاسيما في ظل تزايد أعداد المصابين بصورة كبيرة.

النائب أيمن أبو العلا يتقدم بطلب إحاطة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية

وأشار النائب أيمن أبو العلا، في طلب الإحاطة الموجة إلى الحكومة، إلى أن هناك حالة من التهاون والاستهتار في تطبيق الاجراءات الاحترازية، لاسيما في بعض الأماكن مثل المناطق الشعبية، وكذلك المولات التجارية والمطاعم والكافيهات وغيرها.

أيمن أبو العلا يشدد على تطبيق الغرامات على المخالفين

وشدد عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، على أهمية قيام كافة الأجهزة المعنية بدورها في تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بشأن تطبيق الغرامات على المخالفين بكل حزم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن الإهمال في الاجراءات الاحترازية سيكون له نتائج غير محمودة، مطالبا الجميع بتحمل المسئولية، خصوصا وأن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي أحد أهم العوامل التي تساعد بشكل كبير في الحد من أعداد المصابين المتزايدة.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي ، وافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وبعض الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة العامة للانتاج الحربي للعام المالي 2019\2020.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، من العضو محمد سعد الصمودى، وعشرين عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية،و العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة.