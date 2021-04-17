البابا تواضروس يعلن ترتيبات صلوات الأعياد بالقاهرة والإسكندرية

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وبعد استعراض الوضع فى الكنائس بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، انتهت المناقشات إلى ما يلى:
1-التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الصحية الواجبة من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعى فى أثناء التواجد فى الكنيسة، ويسرى ذلك على الآباء الكهنة والشمامسة.
2-لا تزيد نسبة المشاركة عن 25 ٪ من مساحة الكنيسة (فرد فى كل دكة)، ويتولى كل أب أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع.
3- تصلى الجنازات فى كنيسة المدافن أو فى فناء الكنيسة، ويصليها كاهن واحد وشماس واحد بمشاركة أسرة المتوفى بما لا يزيد عن عشرة أشخاص، مع عدم الاستثناء فى هذا الأمر حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، مع استمرار غلق قاعات العزاء تمامًا.
4- من باب الأمانة عدم مشاركة أى فرد فى الصلوات عند شعوره بأى أعراض مرضية حتى ولو كانت بسيطة.
5- تعليق الزيارات للبيوت والمستشفيات وصلوات التبريك والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بأن يكون الافتقاد ومتابعة أحوال الأسر، ولاسيما المتألمين، من خلال التليفون ووسائل التواصل الاجتماعى.
6- تعليق أى ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد الكنسية والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.
7- صلوات الأكاليل فى فترة الخمسين المقدسة تكون بحضور أب كاهن واحد وشماس واحد وبنسبة مشاركة 25 ٪ فقط.
8- يجب ألا يكف الآباء الكهنة والخدام عن توعية الشعب وتنبيههم لضرورة السلوك بالحرص الواجب، فيما يتعلق بإجراءات الوقاية فى كل مكان، حفاظًا على حياتهم، وذلك بالتنبيه على ذلك داخل الكنائس باستمرار، وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
وتابع البابا: نثق فى تفهمكم للوضع الحالى والتجاوب مع حرص الكنيسة على سلامتكم، ولتستمر صلواتنا دون انقطاع فى الكنائس وفى البيوت وفى كل مكان وكل وقت بحسب وصية السيد المسيح، وسنظل طالبين أن يرفع الله عن العالم أجمع هذا الوباء وجميع الأمراض والضيقات، كونوا معافين، محفوظين فى نعمة الرب القدوس، نائلين بركات آلام وقيامة السيد المسيح.
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