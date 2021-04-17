محمد الشناوي يغيب رسميا عن قمة الأهلي أمام الزمالك

تأكد غياب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مباراة الزمالك المقرر لها غدا، الأحد، في الدوري الممتاز. وأجرى محمد الشناوي مسحة أخيرة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها "إيجابية" ليتأكد غيابه عن اللقاء المرتقب في قمة الكرة المصرية.
ورغم أن حالة محمد الشناوي جيدة ولا يعاني من أعراض كورونا إلا أن نتيجة جميع المسحات الى أجراها خلال الساعات الماضية جاءت إيجابية، ليتأكد غياب الحارس المتميز عن قمة الكرة المصرية غداً.
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