/627425/تعرف-على--معلقين-مباراة-القمة-بين-الزمالك-والأهلي

يستعد النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم غداً الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمتم الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط، ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، ويرغب الفارس الأبيض في الإستمرار علي نغمة إنتصاراته، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حيث يأمل فريق الأهلي الفوز والعودة لصداراة الدوري بغابة عن مواجهة الدوري الممتاز.

رامي ربيعة يعود من الباب الكبير ويشارك في القمة بعد التجميد على مقاعد البدلاء

وتذاع المباراة علي قنوات أن يتم المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورتس وأيضاً قناة "أون تايم سبورتس2"

فيما يعلق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى لقناة "أون تايم سبورتس 1" المعلق مدحت شلبي، ويتواجد معه على الصوتية الثانية لنفس القناة المعلق أيمن الكاشف

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض في الدور الـ32 من كأس مصر، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري أعلن النادي الأهلي عن غياب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، وذلك إثبات نتيجة العينة إيجابية، وخروجة من قائمة الفريق لمباراة غداً، حيث يحرس علي لطفي الحارس البديل للمرمي.

ويختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت علي ملعب القاهرة اليوم، واستعاد الأهلي، أكرم توفيق بعدما شارك في مران الفريق الخميس الماضي، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية أكرم لمباراة الغد بعدما غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثربكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق