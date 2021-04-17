/627427/رغم-إيجابية-مسحته-محمد-الشناوي-يتواجد-في-مباراة-الزمالك

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عن مباراة الزمالك بعد أن أثبتت المسحة الطبية الأخيرة بفيروس كورونا إيجابية العينة وبالتالي يحرس عرين المارد الأحمر على لطفي الحارس البديل.

وعلى الرغم من إيجابية عينة الشناوي وتأكد غيابه عن المشاركة في مباراة الزمالك والمقرر لها غدا في تمام التاسعة والنصف مساء؛ الإ اته سيتواجد خلال اللقاء بشكل طبيعي .

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وأكد حازم الحديدي وكيل حارس الأهلي ، أن محمد الشناوي سيتواجد في مباراة القمة بين الفريقين من المدجات من أجل دعم الفريق الأحمر في المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

تدريبات النادي الأهلي

ويختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت علي ملعب القاهرة اليوم، واستعاد الأهلي، أكرم توفيق بعدما شارك في مران الفريق الخميس الماضي، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية أكرم لمباراة الغد بعدما غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

أن أجايي سيغيب أسبوعين بعدها يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أو الاستمرار في أداء برنامج تأهيلي لحين التعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

اخر مواجهات الأهلي

بينما اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الأهلي، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

ويقترب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي من التواجد خلال المباراة والمشاركة بصفة أساسية وذلك بعد إصابة ياسر إبراهيم، وغيابة عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وقد عانى رامي ربيعة خلال الفترة الماضية، ولم يشارك بصفة أساسية منذ تواجد بيتسو موسيماني مدربا للنادي الأهلي، وكان يعتمد على الثلاثي أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم في هذا المركز، وكان بعيدا كل البعد عن المشاركة، ولم يتواجد مع قائمة القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، بالرغم من مشاركتة السابقة في هذه البطولة وتواجد الخبرات معه.