/627428/عمر-جمال-أجلت-التعاقد-مع-الزمالك-وبيراميدز-في-إنتظار-رد-الأهلي

أكد عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش أنه طلب من وكيل أعماله تأجيل مفاوضات الزمالك وبيراميدز انتظاراً لقرار النادى الاهلى ، وقال الغزال في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

قال : " الطلائع وقف جنبى لحد ما استعدت جزء كبير من مستوايا وظهرت بشكل متميز هذا الموسم مع الفريق بفضل دعم عبد الحميد بسيونى".

وأضاف : " محدش كلمنى من الاهلى للعودة حتى الان ، أعلم أن الأمور يتم حسمها في نهاية الموسم بالقلعة الحمراء ، وموسيمانى بعد مباراة الطلائع طالبنى بالاستمرار على مستوايا إذن هو شايفنى ومتابعنى"

وتابع : " بعض المسئولين في الزمالك وبيراميدز تحدثوا مع وكيل أعمالى وقولتلهم هانتظر رأى الاهلى في نهاية الموسم وبعدها سأحدد الخطوة المقبلة بناء على قرار النادى الذى ارتبط بعقد معه يمتد موسماً أخر بعد نهاية إعارتى للطلائع".

رأي عمرو جمال في مباراة القمة

وأردف : “عن القمة المباراة صعبة خارج التوقعات علي الفريقين ، الأهلى عنده غيابات كثيرة ولكن الفريق الأحمر يستطيع تعويض هذه الغيابات ، وأتوقع تتويج الأهلى بالدوري".

وأختتم : ” وعن شهر رمضان بحافظ على أكلى خلال شهر رمضان ، وهفطر انهارده صينية بطاطس باللحمة ".

موعد مباراة القمة

تنطلق صافرة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدً الموافق 18 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.