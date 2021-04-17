/627429/عاجل-الزمالك-توصل-لإتفاق-لتمديد-عقد-نجم-الفريق

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أن ناديه توصل لإتفاق لتمديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق الأبيض، وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

تصريحات إبراهيم عادل

قال:"أشرف بن شرقى مستمر مع الزمالك وهناك اتفاق معه لتمديد تعاقده"

وأكمل :"هناك اتفاق على الخطوط العريضة بين الزمالك وأشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء".

وأضاف إبراهيم عبد الله :"نرغب في الحفاظ على القوام الاساسى للفريق الأبيض وكافة النجوم المميزة بالفريق مثل طارق حامد وفرجانى ساسى".

مباراة القمة في الدوري

يلقي الاهلي والزمالك غداً الاحد في لقاء مؤجل من الدور الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز بين الفريقين، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء، وتبث المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت.

القنوات الناقلة للمباراة بين الاهلي والزمالك

وتبث المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت، ويمكنك متابع المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورتس وأيضاً قناة "أون تايم سبورتس2"

فيما يعلق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى لقناة "أون تايم سبورتس 1" المعلق مدحت شلبي، ويتواجد معه على الصوتية الثانية لنفس القناة المعلق أيمن الكاشف

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

أخر مواجهات الفريقين

حقق فريق القلعة البيضاء في أخر مباراياته الفوز علي حرس الحدود في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، وشهد علي اللقاء العديد من غيابات الزمالك في صفوف الفريق، علي استاد السويس الجديد.

وحقق الأهلي فوزا هاما على النصر، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل المارد الأحمر للدور القادم من البطولة، واحرز الأهداف وليد سليمان، ووالتربواليا.